Priorité à la vente avant les recrues

Le Real Madrid commence déjà à chercher des solutions pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus tout en réfléchissant aux mouvements de mercato qu'il pourra effectuer.

Cependant, pour acheter des joueurs, comme Paul Pogba, Eduardo Camavinga ou même Erling Haaland, le Real Madrid veut d'abord réussir à faire partir certains joueurs.

Selon les informations de 'AS' en Une ce matin, le club merengue espérerait que jusqu'à cinq joueurs quittent le club la saison prochaine. Parmi eux, James Rodriguez, Gareth Bale ou Mariano Diaz.

Le club merengue sait qu'il ne pourra pas compter sur des atouts comme le marketing et la billetterie pendant quelque temps pour augmenter ses revenus, et sera dans une position encore plus délicate si la saison ne reprend pas.

L'objectif serait donc de vendre plusieurs joueurs, principalement pour alléger la masse salariale. Car si les joueurs ont accepté une réduction des salaires, 'AS' précise que le club espère économiser jusqu'à 80 millions d'euros en salaires avec les ventes de certains de ses joueurs.

Les deux joueurs qui sont placés sur le marché et qui pourraient alléger grandement la masse salariale en cas de départ sont Gareth Bale et James Rodriguez qui touchent respectivement 30 millions et 18 millions d'euros à l'année.

Il faudra donc passer par des ventes pour tenter de convaincre de nouveaux joueurs de rejoindre le Santiago Bernabéu pour la saison 2020-2021.