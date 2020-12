Prise de contact entre le Real Madrid et Szoboszlai

Après Sadio Mané, Dayot Upamecano, Erling Haaland ou encore Takumi Minamino, c'est le joueur hongrois Dominik Szoboszlai qui est aujourd'hui la belle révélation de la saison du RB Salzbourg.

Entre ses performances en championnat autrichien, ses buts en Ligue des champions cette saison, et sa performance pour qualifier la Hongrie à l'Euro 2021, Szoboszlai commence à se faire un nom.

Le joueur de 20 ans commence à intéresser les plus grandes écuries européennes, et son agent a récemment reconnu que son joueur ne devrait plus rester bien longtemps en Autriche.

Le Real Madrid serait l'un des principaux intéressés par le joueur de Salzbourg. Et selon des informations de 'Bild' relayées par 'AS' en Espagne, Zinedine Zidane aurait contacté le joueur pour la première fois lors des derniers jours.

Le média allemand rapporte que l'entraîneur du Real Madrid aurait tenté de convaincre le joueur de rejoindre le Real Madrid dès le mercato hivernal. Une idée qui plairait particulièrement à Szoboszlai, même si celui-ci serait déjà en négociations avec Leipzig.