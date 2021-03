Privé de sélection, Depay interpelle le gouvernement français

Memphis Depay vient de poster un message sur les réseaux sociaux où il demande au gouvernement français d’accorder une dérogation à tous les footballeurs pour qu’ils évitent la période d’isolement après le retour de sélection nationale. Conformément au protocole sanitaire en vigueur en France, cette règle est applicable à toutes les personnes qui voyagent hors espace européen.

Depay déplore la différence de traitement

"Gouvernement français, puis-je rejoindre mon équipe nationale ? Ce serait juste, puisque vous faites une exception pour l'équipe de France, qui voyage hors Europe aussi pour jouer !", a clamé l’attaquant hollandais.

Depay ne peut pas se rendre avec son pays en Turquie en éliminatoires du Mondial, car c'est hors espace européen. Et les clubs professionnels français se sont mis d’accord cette semaine pour ne pas libérer les joueurs extra-communautaires. Ils ont indiqué n’avoir d’autres alternatives que de s’opposer à la libération de leurs sociétaires, pour ne pas être pénalisés pour les 31e et 32es journées de championnat.

Le capitaine lyonnais a raison de mettre en avant le contraste, car effectivement l’équipe de France va se rendre au Kazakhstan durant la trêve internationale (28 mars). Et à son retour dans l'Hexagone, ses joueurs ne seront pas tenus à observer une quarantaine prolongée.

Une décision qui fait de plus en plus jaser

La décision prise par les clubs est fortement critiquée actuellement en France, car jugée injuste. Bruno Genésio, l’entraineur de Rennes, l’a notamment déplorée fortement en indiquant que les joueurs extra-communautaires devraient bénéficier du même traitement que les internationaux français. L’UNFP (syndicat des footballeurs) s’est aussi prononcé sur le sujet en demandant un traitement équitable pour tout le monde.

À noter que le trio turc de Lille se trouve aussi dans le même cas que Depay. Les Yazici, Yilmaz et Celik ne pourront pas participer au choc qualificatif pour le Mondial entre leur pays et les Pays-Bas. Tous les africains de l’élite française se trouvent également dans une situation similaire, vu qu’ils sont privés de participation aux deux dernières journées éliminatoires de la CAN.

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL