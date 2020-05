Pavard provoque le premier but et marque le second du Bayern

Benjamin Pavard était en pleine forme lors de la première période de la rencontre entre le Bayern Munich et le Fortuna Düsseldorf et a provoqué les deux premiers buts de l'équipe bavaroise.

L'international français est décisif sur le premier but mais celui-ci ne lui sera pas attribué. À la 15e minute de jeu, Müller envoie un centre délicieux vers Gnabry à droite de la surface, et l'Allemand voit Pavard en retrait.

Benjamin Pavard décoche une reprise de volée et sa frappe est déviée par Zanka avant de terminer dans les cages. La frappe du Français n'était pas cadrée et fut accordée au défenseur contre son camp.

Quinze minutes plus tard, Joshua Kimmich frappe un corner à droite et trouve la tête du défenseur latéral français dans la surface. Florian Kastenmeier repousse mais ne parvient pas à éviter le but. Cette fois-ci, le but est bien accordé à Pavard, son quatrième de la saison.