Privés de ballon, les footballeurs tentent de dribbler le "grand vide"

En Espagne, la quarantaine au Real Madrid force les joueurs à trouver de nouveaux moyens de s'entraîner chez soi. La plupart dispose d'une salle d'entraînement à domicile : on a ainsi aperçu le capitaine Sergio Ramos sur un tapis de course, le champion du monde français Raphaël Varane près d'une barre d'haltères ou encore Marco Asensio, blessé à un genou l'été dernier, poursuivre son programme de récupération dans son jardin.

Mais pour ces sportifs habitués à se dépenser, il y a aussi une part d'ennui : "Je suis là, dans mon jardin, il n'y a rien à faire", souffle l'attaquant français Karim Benzema dans une vidéo postée sur Instagram où il est apparu aux côtés de son chien, ce qui lui a valu la comparaison avec le film post-apocalyptique "Je suis une légende" avec Will Smith.

Au Barça, les joueurs suivent un programme "spécifique et personnalisé" et leur travail à la maison est contrôlé à distance par les médecins et préparateurs physiques du club grâce à des balises biométriques qui calculent leurs données pendant l'effort.

Tromper l'ennui

Après la découverte d'un cas positif dans l'équipe de basket du Real Madrid, les équipes professionnelles de football et de basket ont été placées en quarantaine jeudi pour quinze jours, en prévention, étant donné que les deux formations partagent les mêmes installations au centre d'entraînement de Valdebebas.

Fabien Causeur, meneur de jeu du Real Madrid basket, a par exemple initié le #CuarentenaChallenge (le challenge de la quarantaine) consistant à effectuer trois minutes de gainage, en couple, et à inviter plusieurs personnes à en faire de même.

Ce dernier en a aussi profité pour lancer vendredi sa chaîne Twitch, une plateforme de diffusion en direct souvent utilisée par les joueurs de jeux vidéos. On l'a vu jouer notamment avec un "streamer" réputé en Espagne, Ibai Llanos, le gardien de but belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, son coéquipier du Real Madrid basket Facundo Campazzo, ou encore la nouvelle coqueluche européenne de la NBA et ex-coéquipier de Causeur au Real Madrid, Luka Doncic.

En Italie, la mise en quarantaine concerne les coéquipiers de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Pour tromper l'ennui, son partenaire brésilien Douglas Costa s'est par exemple filmé en train de dribbler son chien depuis la terrasse de sa maison.

Des chiffres et des lettres

En France, le milieu de Strasbourg Adrien Thomasson a confié redouter la mise au vert forcée de la semaine prochaine.

"On sera moins sollicité, en pleine saison ça n'est jamais arrivé. Nos habitudes sont chamboulées", a-t-il partagé. Et comme les autres sports sont aussi à l'arrêt, "ça va être le grand vide" pour cet amateur de ski. "Je vais regarder des séries, des films, ça va être vachement limité."

La télévision, c'est aussi le refuge choisi par James Lea Siliki, le milieu de Rennes.

"Pas de foot mais un petit programme de l'après-midi avec Des chiffres et des lettres à 16h10 sur @France3tv et ensuite Tout le monde à son mot à dire sur @France2tv à 18h10", a confié le joueur de 23 ans, vendredi sur Twitter.

Plus tard, il a avoué sa passion pour le karaoké: "Je vous épargne ma voix pour 'N'oubliez pas les paroles' et je vous souhaite surtout une bonne soirée, prenez soin de vous et vos proches en ces temps difficiles !".

Pour Romain Thomas, défenseur d'Angers, le quotidien se déroule entre footing, Koh-Lanta et jardinage. Avec des collègues "on s'est dit: 'Tiens, il fait beau, c'est le moment de tondre'. Alors j'ai passé la tondeuse dans le jardin, ça permet de penser à autre chose, a-t-il raconté à 'L'Equipe'. Il faut se trouver des occupations".