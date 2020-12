Problèmes musculaires pour Philippe Coutinho

Le FC Barcelone a encaissé deux défaites consécutives lors des derniers jours et doit absolument se relancer au Camp Nou dimanche soir, à l'occasion de la 13e journée de Liga.

Les joueurs de Ronald Koeman recevront le Levante. Mais l'entraîneur néerlandais pourrait perdre son milieu de terrain Philippe Coutinho pour la rencontre de dimanche soir.

Selon les informations de 'Mundo Deportivo', Philippe Coutinho souffrirait de douleurs musculaires. Si ce n'est pas grave, les médecins auraient recommandé au staff et au joueur de ne pas prendre de risques.

Le joueur brésilien devrait passer des examens ce vendredi pour déterminer la cause de ses douleurs et écarter la possibilité de l'existence d'une blessure plus grave. Sa présence contre Levante est très incertaine.