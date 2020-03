ProblÃ¨mes pour Zidane : Isco, Carvajal et Nacho, trÃ¨s incertains pour le Betis

Le Real Madrid a repris la tête de la Liga dimanche dernier en battant le Barça au Bernabéu et affronte un nouveau match ce dimanche face au Betis Séville pour rester devant les Catalans.

Zidane et les siens ne se fient pas des Andalous, qui n'ont plus gagné sur leurs terres depuis 2012 face aux Merengues, et pour cause. Le Français pourrait être privé de joueurs importants.

En effet, Isco, Carvajal et Nacho n'ont pas participé à la séance de ce samedi. L'ancien de Malaga souffre d'une lombalgie et ne devrait pas pouvoir tenir sa place.

De leur côté, Carvajal et Nacho ont la grippe et sont restés chez eux dans le but d'être remis à temps pour la rencontre de ce dimanche. Le Real s'est donc entraîné avec 20 joueurs, tous ceux qui sont disponibles.

Marco Asensio s'est entraîné à part, alors qu'Hazard est toujours aux États-Unis après avoir été opéré à Dallas.