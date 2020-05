Prolongation à la baisse pour Donnarumma

Le Milan AC a changé de stratégie dans les négociations pour la prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma et sait que le club aura besoin d'argent pour faire face à la crise.

Ainsi, selon les informations de la 'Gazzetta dello Sport', le Milan AC s'est déjà assis pour négocier un nouveau contrat avec Donnarumma, dont le bail actuel terminera en 2021.

L'intention de l'équipe milanaise serait de lui proposer une année supplémentaire. Cependant, l'année supplémentaire ne viendra pas sans une réduction de son salaire actuel.

Et Milan ne devrait pas non plus refuser une offre satisfaisante sur le mercato estival pour son jeune gardien de but si la direction en reçoit une, alors que le joueur intéresse plusieurs clubs.