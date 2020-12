Proposition de tournoi entre l'Angleterre, l'Argentine et l'Italie pour Mardona

Désigné triangulaire pour la paix, le tournoi des équipes nationales en mémoire de Maradona a commencé à prendre forme en Italie.

La proposition du ministre des affaires étrangères a déjà été transmise à son homologue sportif, Vincenzo Spadafora, qui semble enthousiaste.

"Ce serait le bon moment : parfois, le sport réunit ce que les gouvernements ne peuvent pas réunir. Le sport, c'est la fraternité, l'amitié, la passion", a déclaré Luigi di Maio.

"De la main de Dieu au triangle pour la paix, avec l'Italie au centre pour prendre par la main deux grands pays amis comme le Royaume-Uni et l'Argentine : ce serait un moment d'émotion, dommage l'absence de public mais ce serait aussi un moment pour marquer l'histoire", a-t-il ajouté.

Et le lieu ne pouvait être autre que Naples, au stade San Paolo, récemment rebaptisé Diego Armando Maradona. L'idée est que le match soit joué le plus tôt possible, mais si possible avec du public dans les tribunes.