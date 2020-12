"Provoquer le Real avec l'affiche de Laporta n'est pas une bonne idée"

Était-ce une provocation ? Du génie ? Ce qui est sûr, c'est quel'affiche de Joan Laporta près du Santiago Bernabéu a suscité toutes sortes de réactions.

"Ce qu'il faut faire, c'est se concentrer davantage sur ses propres idées et projets plutôt que de penser aux rivaux. Provoquer le Real Madrid et la ville avec cette démarche ne me semble pas une bonne idée", a déclaré Rivaldo, ambassadeur de 'Betfair'.

Rivaldo a assuré qu'il "n'est pas d'accord" car "il n'est pas nécessaire de s'exposer ainsi après le grand succès qu'il a eu avec Barcelone lors de sa première étape en tant que président. Avec cela, le public se souviendra de lui, les fans blaugrana ne l'ont pas oublié".

L'ancien joueur brésilien a également évoqué le rôle de Barcelone en Liga. "Avec ces victoires, ils se sont rapprochés du haut du tableau et il reste encore beaucoup de matches à jouer, mais c'est une équipe renouvelée dans laquelle tout reste à faire. Tout ce qui met trop de pression sur leurs épaules ne leur fera aucun bien", a-t-il affirmé.

"C'est pourquoi je pense que la philosophie du match par match les aiderait. Se concentrer uniquement sur le prochain match et ne pas tirer de conclusions au-delà de chaque journée. L'Atlético fait cela et Cholo le dit toujours. Le Barça pourrait l'utiliser", a déclaré le Brésilien.

Sur Messi, il a expliqué "qu'il pourrait être un fantastique milieu de terrain, et même que cela tomberait bien parce que cela pourrait prolonger sa carrière sans faire beaucoup de sacrifices. "Bien que bien sûr, ce que Messi aime, c'est être dans la surface, près du but, donc je n'imagine pas qu'il prendra ce rôle", a-t-il déclaré.