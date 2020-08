Thomas Tuchel : Marquinhos et Thiago (Silva), ce sont seulement des crampes. Layvin (Kurzawa) c'est peut-être une blessure. (...) L'Atalanta a le rythme que nous n'avons pas. On doit trouver des solutions. J'ai préparé Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Dès demain, on va préparer l'Atalanta. On a douze jours pour préparer cette rencontre. (...) Ney est notre joueur clé, c'est clair. Je suis très content avec lui. Angel (Di Maria) a travaillé comme un fou. C'était difficile pour lui d'entrer dans ce match, mais il a travaillé. Sans Kylian (Mbappé), on manque de vitesse pour faire nos attaques rapides.

Juan Bernat de retour mercredi contre Sochaux ? J'espère vraiment. En même temps, je suis très content avec Mitch (Bakker). Il montre qu'il a la capacité d'aider. Ce n'est pas facile pour lui avec la pression. Tout le monde attend qu'on gagne. Et Il le fait bien. [relance sur la bessure de Bernat] C'est déjà trop long, mais son retour est absolument nécessaire. Il aa fait tous les matches pour nous, il a été décisif. Il a la capacité de trouver des solutions, de sortir de la pression avec le ballon. C'est un joueur extraordinaire, il n'est pas là, on ne peut pas prendre de risques. Il a ressenti quelque chose hier encore. On cherche..."

Ander Herrera : C'est une semaine fantastique pour nous. On a remporté deux titres et on est très, très contents pour cela. Beaucoup de joueurs ont joué et ont participé à ce succès. Je peux dire qu'on est prêts pour la Ligue des champions maintenant.

On est optimistes avec Kylian (Mbappé). On a vu qu'il peut marcher tranquillement. Il est tès professionnel, il est jeune. Il veut vraiment jouer et on peut être très tranquille. Il travaille tous les jours, matin et après-midi. Mais si ce n'est pas possible qu'il joue, on a aussi d'autres solutions. Kylian est très important et je suis sûr qu'il va essayer de jouer.