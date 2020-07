"Tout le monde est prÃªt pour les Coupesâ€‹"

Après s'être baladé face au Havre (9-0) et Waasland-Beveren (7-0), le Paris Saint-Germain a confirmé ses très bonnes dispositions du moment en venant facilement à bout du Celtic (4-0), mardi soir, au Parc des Princes. Trop fort pour son adversaire du soir, le Champion de France a signé un troisième succès en autant de rencontres amicales disputées. Une répétition idéale avant d'aborder la finale de la Coupe de France prévue vendredi soir, face aux Verts de l'AS Saint-Etienne.

Auteur du troisième but de son équipe, son premier au Parc des Princes, Ander Herrera est revenu sur sa performance du soir au micro de la chaîne officielle du club. "Mon but ? C'est mon premier au Parc des Princes, c'est donc toujours important mais comme je l'ai déjà dit, je suis un joueur d'équipe, je n'ai pas l'habitude de marquer des buts. Je suis donc content de la même manière que si on avait gagné et que je n'avais pas marqué", s'est félicité l'Espagnol, avant de mettre en avant le groupe.

"Je pense que tout le monde est prêt pour les Coupes, surtout qu'on veut récupérer ces titres, face à des adversaires qui auront à cœur de les gagner. On devra donc les respecter, comme on l'a fait face au Celtic. Je pense que tout le monde a vu que le Paris Saint-Germain était déterminé à gagner. On a un groupe très compacte, très fort, très uni. Je suis donc optimiste", a ensuite ajouté l'ancien de Manchester United. Après ses finales, le PSG disputera la Ligue des Champions au mois d'août.