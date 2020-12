"Le PSG peut-il garder un équilibre avec l’arrivée de Messi ?"

En allant s’imposer sur la pelouse de Manchester United il y a une semaine, le PSG avait fait un grand pas en avant vers une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais, au sortir de cette rencontre, l’exploit parisien a rapidement été mis au second plan. Il faut dire que Neymar, auteur d’un doublé à Old Trafford, a su utiliser les bons mots pour lancer une véritable bombe. Le Brésilien a clairement fait un appel du pied à son ancien coéquipier, Lionel Messi, et ça, ça n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

"C'est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème! Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine", a-t-il lâché au micro d'ESPN

Depuis les médias s’en donnent à cœur joie de savoir où les deux anciens acolytes du Barça pourraient se retrouver. De nouveau en Catalogne ? Vu les soucis financiers des Blaugrana, difficile d’imaginer un retour de Neymar au Camp Nou même si les prochaines élections présidentielles pourraient changer la donne. Surtout Messi semble traîner son spleen au sein de ce Barça qu’il avait souhaité quitter durant l’été avant de devoir se faire une raison.

Vraiment possible économiquement ?

La destination la plus plausible reste donc le PSG où évolue déjà Neymar. Si Leonardo a préféré éteindre l’incendie provoquée par sa star, le directeur sportif n’a jamais caché l’intérêt parisien pour le sextuple Ballon d’Or lors du dernier mercato estival. A la différence que l’été prochain, Lionel Messi aura tout le loisir d’activer sa clause de liberté au bout moment et ne coûtera donc « que » son salaire. Un salaire XXL qui pourrait causer quelques problèmes au sein des champions de France d’après Arsène Wenger.

"Lionel Messi est l'un des deux meilleurs joueurs du monde. Ceux qui remplaceront Cristiano Ronaldo et Messi sont déjà au PSG (Neymar et Mbappé)", a déclaré l’ancien entraîneur d’Arsenal sur Europe 1.

"Après ça, c'est une question d'équilibre dans un club, un équilibre sur le plan technique et aussi sur le plan économique. Pouvez-vous garder l'équilibre au PSG en faisant venir des joueurs comme Messi? Je ne suis pas sûr."

Pour rappel, le club parisien s'est déjà lancé dans des discussions pour prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé. Des prolongations qui auront forcément un coup et même si un tel trio fait rêver, difficile de le voir devenir réalité.