Meilleur joueur de l'AS Saint-Etienne la saison dernière, Denis Bouanga n'avait eu besoin que de quelques semaines pour s'adapter à ses nouvelles couleurs. Stoppé dans sa lancée par la crise liée au coronavirus, le Gabonais aux 10 buts inscrits en championnat la saison dernière a bien l'intention de reprendre la compétition dans les mêmes dispositions. Et cela commence dès ce vendredi soir, avec une finale de Coupe de France face au PSG. Un rêve pour Denis Bouanga.

"Putain, je vais faire une finale de Coupe de France… C’est magique ! J’ai toujours eu envie de faire une finale, ça va être ma première au stade de France. Que ce soit à huis clos ou avec nos supporters, on va donner le maximum, même si c’est vrai que c’est chiant sans eux. Il faudra s’y faire et essayer de la gagner. On y croit, Rennes l'a bien fait l'an dernier. Je n'ai pas marqué lors de la préparation, je préfère marquer en finale qu'en amical", a ainsi déclaré le milieu offensif dans les colonnes du quotidien régional 'Le Progrès'. S'il n'a toujours pas marqué en amical, l'ancien de FC Lorient est très courtisé. Mais il assure avoir la tête à l'AS Saint-Etienne.

"Peut-être que mes conseillers ont eu des contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation. Pour l’instant, je me sens stéphanois. Je suis toujours sous contrat, je me sens bien ici, il y a mes amis, ma famille. On m’a envoyé à Rennes et ce n’est pas moi qui y suis allé. J’ai une finale à jouer et j’ai vu que le 23 août, on débutait le championnat à Marseille. Je me concentre sur ça", a confié Denis Bouanga. Pour rappel, l'homme providentiel des Verts est estimé à environ 15 millions d'euros.