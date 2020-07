Thiago Silva : "Saint-Etienne a beaucoup de qualitÃ©s"

Capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, Thiago Silva n'évoluera plus dans la capitale la saison prochaine. Prolongé de deux mois, notamment pour pouvoir disputer la finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne vendredi soir au Stade de France, le défenseur central aborde cette échéance avec ambition. Si les Franciliens partent bien entendu favoris face aux Stéphanois, remporter cette finale n'aura rien d'une promenade de santé, assure le Brésilien.

Interrogé au sujet de ce match, l'ancien de l'AC Milan a livré un discours entre mesure et ambition sur le site internet du club. "La gagner, c’est magnifique ! Mais avant cela, on a un match à disputer. Nous allons tout faire pour la ramener chez nous. C'est bien d'affronter cette équipe (l'ASSE, ndlr). Elle a beaucoup de qualités", a d'abord déclaré Thiago Silva, qui n'a sûrement pas oublié la défaite en finale de cette même Coupe de France face au Stade Rennais il y a un an.

"Parfois, les gens pensent qu'il est facile de gagner pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on a beaucoup de qualités. Mais dans le football, si tu ne travailles pas dur, cela peut être compliqué. Il faut donc bien se préparer mentalement et arriver à un bon niveau. Il faudra montrer toute notre motivation, un bon état d’esprit, et être confiants. Je suis sûr que l’on montrera cela sur le terrain", a ensuite prévenu le capitaine de l'équipe entraînée par Thomas Tuchel. L'ASSE sait à quoi s'en tenir.