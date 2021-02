Balzaretti : "Moïse Kean a un potentiel énorme"

Titulaire au détriment de Pablo Sarabia sur le côté droit de l'attaque contre le FC Barcelone, Moïse Kean a totalement donné raison à Mauricio Pochettino pour son choix osé. Capable de se sacrifier et de faire les efforts défensifs, l'international italien a apporté avec sa vitesse et ses appels en profondeur et a été récompensé pour tous ses efforts en inscrivant un précieux but pour son équipe. Une performance qui n'est passée inaperçue de l'autre côté des Alpes.

La presse italienne a salué Moïse Kean, le comparant même à Samuel Eto'o qui s'était sacrifié avec l'Inter Milan contre ce même FC Barcelone à l'époque de José Mourinho. Dans une interview accordée à Le Parisien, Federico Balzaretti, ancien joueur de la Juventus et de l'AS Roma notamment et aujourd'hui consultant pour RMC Sport, a encensé son compatriote et lui prédit un grand avenir s'il continue sur cette lancée.

"En Italie, il est toujours vu comme un très bon talent. C'est l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire en Serie A. Il y a toujours eu de bons échos le concernant dans ses différents passages dans les équipes de jeunes. En U21, avec Nicolò Zaniolo et Federico Chiesa, il était considéré comme le talent le plus important. Il était en avance sur son âge. C'était la génération 1997 et lui est né en 2000. Il était déjà dans le groupe. Il a toujours été précoce, notamment grâce à ses qualités physiques ", a expliqué le consultant RMC Sport.

"Il était prêt à évoluer avec des joueurs plus accomplis que lui. À Vérone, son prêt s'est bien passé. Pour des questions économiques, la Juventus l'a vendu à Everton, où il n'a pas progressé. Paris a sauté sur l'opportunité. Leonardo a été super bon. Il faut lui dire bravo.Avec Pochettino, il va s'améliorer dans le domaine tactique. À Barcelone, il a eu un rôle très important offensivement et défensivement. Il défendait bien, il aidait toujours l'équipe. Quand une équipe joue avec trois ou quatre attaquants, il faut défendre, il n'y a pas d'autre solution. Plus elle va loin en Ligue des champions, plus elle aura besoin de jouer en bloc, de faire corps ", a ajouté l'ancien défenseur italien.

"Kean était prêt pour attaquer, prêt pour défendre. Il évolue dans le bon sens. Il est jeune, puissant. Il a un potentiel énorme. Après sa performance, il a besoin d'équilibre. Il a toujours eu une grande pression parce qu'il avait beaucoup de talent. Ce n'est pas un match qui change une carrière. C'est la constance et la continuité. Il faut qu'il oublie ce qu'il a réussi à Barcelone et qu'il pense au prochain match. C'est une étape mentale à franchir pour lui" , a conclu Federico Balzaretti.

Pour l'Italien, Kean est compatible avec Mbappé et Neymar : "Dans tous les tops clubs comme Paris, il faut saisir le moment, sa chance quand on joue. Il ne peut pas être titulaire à tous les matchs. Il faut transformer cette situation en énergie positive, en montrant l'envie de gagner une place de titulaire. La classe de Di Maria ou de Neymar, personne ne la discute. Mais dans une saison à 50 matchs, il y a besoin de tout le monde. Et puis ça dépend aussi du plan de jeu : Kean a des caractéristiques particulières et propres. Il offre un profil différent. Il est complémentaire avec les autres. Toutes les rencontres ne se ressemblent pas".