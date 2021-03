Les réactions de Navas, Marquinhos, Pochettino, Griezmann

Keylor Navas, gardien du PSG, élu homme du match, au micro de 'RMC Sport' :

« Je suis très content parce que c'était un match dur, difficile. On avait tous envie de faire un gros match et de profiter du match aller pour se qualifier. »

Sur ses 9 arrêts et le pénalty : « C'est toujours difficile, surtout face à Messi qui tire très bien. Cela donne beaucoup de joie à tout le monde. Ce pénalty est pour Sergio Rico qui traverse des moments difficiles avec sa famille, c'est pour lui. »

Sur la physionomie du match : « C'était un très grand match du Barça, ils ont poussé au maximum. Nous sommes très motivés pour continuer dans cette compétition, avec cet état d'esprit. Il faut être unis pour cette compétition, le groupe a des objectifs clairs en tête. C'est ce qui nous aidera à progresser pour aller loin dans cette compétition. »

Marquinhos, défenseur du PSG, au micro de 'RMC Sport' :

Sur la soufflante de Pochettino à la mi-temps : « On ne va pas donner tous les secrets. Ça a été chaud, il a montré un peu des moments difficiles qu'on a eus, on manquait beaucoup de dégagements en phase défensive, ils ont bien profité avec leurs latéraux. Il a demandé plus d'engagement, avec des petites vidéos. C'est ce qui a fait la différence. »

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, au micro de 'RMC Sport' :

« On a beaucoup souffert en première période. On a eu du mal dans la première passe. Psychologiquement c'était un test car on parlait beaucoup du passé. En deuxième mi-temps on a montré un visage différent. »

Sur sa soufflante à la mi-temps : « Ce qui est clair c'est qu'on a trop gambergé en première période. On pensait trop à la qualif, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Je leur ai demandé de jouer. Bien sûr je n'étais pas content, je l'ai dit aux joueurs. Mais parfois ça arrive et on a été plus combatifs en deuxième mi-temps. L'important c'est qu'on soit qualifiés. Il faut mettre loin de nous les pensées négatives. »

Sur le Barça : « Ils n'ont pas forcément eu un haut niveau mais c'est surtout nous qui avons eu du mal. En deuxième mi-temps on a élevé notre niveau de jeu. Le Barça a pris des risques car ils ont perdu 4-1 à l'aller. »

Sur Navas : « Navas a montré encore une fois toutes ses qualités. C'est un gardien de top niveau. »

Antoine Griezmann, attaquant du FC Barcelone au micro de 'RMC Sport' :

« Vu l'aller ce n'était pas difficile de mieux jouer ce soir. On a fait un gros match, surtout en première mi-temps. Ils ne savaient pas comment défendre. Il y a ce but incroyable de Léo puis le pénalty. Mais Navas a été incroyable. On peut nourrir des regrets par rapport à l'aller. C'est vraiment dommage mais c'est comme ça, c'est le foot, c'est la Ligue des champions. »

Est-ce qu'il croyait à la Remontada : « Après c'est à 11 contre 11, on a Léo, on a la possession, on savait qu'on allait avoir des occasions mais on n'a pas su les mettre. Il reste encore beaucoup de chemin à faire pour finir la saison. »

Sur sa situation personnelle : « Dès fois je suis sur le banc, dès fois je joue 90 minutes. Après je suis au service du collectif. J'essaie de prendre du plaisir et de bien préparer la fin de saison y compris l'Euro car on a une grosse compétition qui nous attend avec la sélection. »

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, au micro de 'RMC Sport' :

« Pour moi c'est une grande qualification car on atteint les quarts. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé il y a 4 ans. On a sorti le grand Barcelone, on est très content. »