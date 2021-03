Koeman : "Une 'remontada', ce n'est pas impossible"

Le FC Barcelone rêve de faire l'exploit ce mercredi soir au Parc des Princes. Balayé au Camp Nou (4-1), le Barça va devoir réaliser un très gros match et l'emporter par trois buts d'écart pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions. Une mission très compliquée, voir impossible sur le papier, mais le FC Barcelone y croit, d'autant plus qu'ils ont déjà réussi à remonter une situation désespérée face au PSG par le passé.

En conférence de presse, Ronald Koeman a insisté sur le fait qu'il mettrait tout en place pour que ses joueurs réalisent l'exploit contre le PSG : "Espérons que ce soit différent du match aller. Il y a toujours de la vie. Cela dépend de la façon dont nous commençons le match, de l'énergie que nous mettons pour compliquer la vie de l'adversaire. Cela dépend de notre efficacité. Nous sommes une équipe qui se crée toujours des occasions de marquer. Si nous sommes efficaces, rien n'est impossible."

"Au match aller, nous étions dans un bon moment mais vous ne pouvez pas comparer un 2-0 chez nous, avec un 4-1 à l'extérieur après avoir perdu à domicile. C'est beaucoup plus compliqué. Le PSG est fort et vise le meilleur en Ligue des champions. Pour avoir la possibilité de revenir, vous devez jouer un match très efficacement. Nous allons essayer. Nous sortons toujours pour gagner et nous espérons pouvoir essayer", a ajouté le Néerlandais.

"Je ne crois pas que Paris ait peur de nous"

L'entraîneur du Barça veut voir ses joueurs tout donner : "Les absences de Neymar et Kean ? Je ne suis satisfait de rien. Vous devez allez sur la pelouse avec envie, jouer votre jeu et créer des occasions de marquer. Si nous jouons et après le match nous avons le sentiment d'avoir fait de notre mieux, nous verrons le résultat. Nous n'allons pas nous dire que nous n'avons pas fait de notre mieux, ce serait la pire chose qui puisse nous arriver demain. Ce sera très compliqué à cause du résultat du match aller. On joue contre le PSG, pas contre une équipe qui nous laisse faire. Nous avons besoin d'un match parfait. Cela dépend de nous. Vous devez connaître les absences que nous avons, qui sont bien plus que celles de l'adversaire".

"Si nous pensons à à une remontada, nous aurons besoin des joueurs à leur meilleur niveau. Si Leo est capable de faire l'un de ses meilleurs matches, tout est possible. C'est un joueur qui peut changer n'importe quel match à n'importe quel moment. Mais il faut non seulement qu'il soit à son meilleur niveau mais aussi toute l’équipe. Il faut aussi avoir de la chance, terminer les actions en recherchant l’efficacité dont on a besoin. On verra au début du match, si on peut les dominer et faire pression sur eux. Je ne crois pas que Paris ait peur de nous. Son entraîneur prépare son équipe de la meilleure manière. Il y a des circonstances et ce sont des matches qui n'ont rien à voir, ce sera un match retour à l'extérieur", a ajouté l'ancien joueur du Barça.

Après l'élection de Joan Laporta à la présidence du Barça, Ronald Koeman a évoqué ses relations avec lui : "Je sais que le président a un passé positif avec Lionel Messi et d'autres. Mais seul Messi peut décider de son avenir. Nous tous au Barça voulons qu'il reste. Laporta a gagné avec beaucoup de différence et pour le club c'est très bien, avoir un président comme lui, pouvoir travailler et améliorer les choses dans ce club".

"Nous nous sommes salués plusieurs fois dans le passé. Je connais aussi très bien Rijkaard, qui l'a eu comme président. Il m'a dit qu'il donne beaucoup de confiance à ses joueurs, qu'il s'implique dans son rôle d'aider les entraîneurs et les joueurs. Tout dépend des résultats. Il est bien entré et a eu quelques mots dans le vestiaire et il y avait de bonnes sensations. Il est temps de continuer sur cette voie et demain nous devons le prouver", a conclu le Néerlandais.