"Maintenant Neymar est avec nous", se réjouit Marquinhos

"Neymar nous avait fait mal à l'époque, maintenant il est avec nous, il a très envie de disputer cette rencontre et de nous faire gagner", a déclaré le défenseur brésilien, cité par le site du club.

"C'est un grand match à jouer, un grand défi. On s'attend à une grande bataille et il faudra être prêt pour cette confrontation", a-t-il poursuivi.

PSG-Barça est en passe de devenir un classique dans la compétition. C'est la quatrième fois en huit ans que les deux cadors vont s'affronter en phase finale.

Les trois précédentes confrontations ont toutes été remportées par les Catalans: en 2013 et 2015 (quarts de finale), puis en 2017 en 8es au cours d'une soirée cauchemardesque pour les Parisiens. Victorieux 4-0 à l'aller, ils s'étaient écroulés 6-1 au retour.

"On s'est tous motivé, on s'est tous dit qu'il fallait bien le préparer, il y a une grande histoire entre les deux clubs en Ligue des champions, des bons comme des moins bons souvenirs pour nous. L'équipe a beaucoup changé chez nous, nous avons plus de maturité, le contexte sera forcément très différent", a expliqué Marquinhos.

Face à une formation barcelonaise moribonde en ce début de saison (8e de Liga), le PSG part favori avec son nouveau statut de vice-champion d'Europe.

"Encore une fois! On les a joués beaucoup de fois ces dernières années. Ce ne sera pas facile pour le 8e de finale. Mais c'est toujours la même chose en Ligue des champions, comme on a un objectif important, on doit jouer contre des équipes de ce niveau-là", a réagi le directeur sportif parisien Leonardo, à l'UEFA.

"On va parler beaucoup de ce qu'il y a autour de ce match, c'est normal, c'est un PSG-Barcelone. Ca sera quelque chose de spécial pour Neymar", a-t-il assuré.

"Nous avons réussi à terminer premiers de notre groupe, alors que cela semblait presque impossible de nous qualifier. C'est pour ça que je suis très confiant. Quand tu commences une compétition dans la difficulté et que tu ressors avec la force comme on l'a fait, c'est un bon démarrage. Ca se présente bien", a-t-il conclu.