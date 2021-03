Verratti et Paredes toujours sous le coup d’une suspension

C’est toujours la même rengaine. À l’heure où les matches à élimination directe débutent et que l’espoir d’une qualification pour le tour suivant apparait, c’est souvent l’heure des comptes. Non pas de qui va toucher une prime ou pas mais bien de qui est sous le coup d’une suspension ou non.

Malgré un suspense pratiquement effacé dès le match aller et la victoire du PSG au Camp Nou (1-4), la manche retour au Parc des Princes ce mercredi n’est pas sans quelques grains de sable. Le spectre d’une remontada plane malgré tout au-dessus de l’antre parisienne mais surtout le PSG pourrait bien se retrouver démuni pour le très probable quart de finale aller.

A quelques heures du coup d’envoi du huitième de finale retour, Mauricio Pochettino va certainement appuyer sur l’importance de ne pas prendre de cartons trop bêtes, visant notamment Marco Verratti et Leandro Paredes. Les deux milieux de terrain sont sous le coup d’une suspension en cas de nouvel avertissement récolté lors de la confrontation contre le Barça après avoir été sanctionné en phase de poules contre le RB Leipzig et Manchester United.

"Marco est une pièce importante de cet effectif, mais ce n’est pas nouveau. Ce qui est essentiel, c’est de mettre les individualités au service du collectif", avait déclaré le coach argentin il y a quelques semaines.

Devenus deux pièces indispensables du règne de Pochettino, les pertes de Verratti et Paredes pourraient fortement impacter le PSG lors du prochain tour. La saison dernière, Angel Di Maria avait dû faire une croix sur le quart de finale contre l’Atalanta Bergame à Lisbonne après avoir reçu un troisième carton jaune contre le Borussia Dortmund lors du tour précédant.

Egalement sous le coup d’un troisième jaune mais forfait pour la réception du Barça, Neymar repousse l’échéance de quelques semaines. Depuis quelques saisons, les compteurs ne sont remis à zéro qu’au moment des demi-finales.

Pour Verratti, Paredes et Neymar, cela fait encore trois et deux matches à se tenir à carreau. Au risque de devoir regarder leurs partenaires des tribunes. Dans sa quête d’un premier titre européen, le PSG n’aura pas forcément besoin de se mettre des bâtons dans les roues.