Harlem Gnohéré : "J'ai eu l'impression de revivre ce que j'ai vécu..."

Ovidiu Hategan ne sera pas sur le terrain ce mercredi. Pas plus que ses assistants Octavian Sovre, Sebastian Gheorghie, et le quatrième arbitre Sebastian Coltescu. Suite aux événements mardi au Parc des Princes, et les supposés insultes racistes proférées par ce dernier, l'UEFA a décidé de remplacer le corps arbitral dans son intégralité pour le match de Ligue des champions entre le PSG et Basaksehir, reporté ce jour à 18h55.

L'instance a ouvert une "enquête approfondie" d'autant que certains membres du corps arbitral auraient un passif. Harlem Gnohéré, joueur de Mouscron, a joué en Roumanie et se souvient avoir croisé la route d'au moins deux des arbitres désignés mardi soir, à savoir M. Hategan et M. Coltescu. Il raconte que le premier cité était resté sourd face à des cris de singe lors d'un derby entre le Steaua et le Dinamo Bucarest en 2018. Un incident inadmissible pour l'attaquant de 32 ans qui a souhaité témoigner.

Comment avez-vous vécu les événements du Parc des Princes ?

Harlem Gnohéré : "C'est choquant. Je parle roumain, je comprends le roumain, et quand les images ont été diffusées j'ai bien compris ce que le quatrième arbitre a dit. En Roumanie, c'est quelque chose de banal, qui se dit souvent, mais venant du corps arbitral c'est inadmissible."

Vous aviez déjà été victime de tels propos en Roumanie ?

"De la part des arbitres non. Je n'ai jamais été confronté de la sorte avec un arbitre. En revanche, quand je jouais au Steaua Bucarest, toute une tribune m'a lancé des cris de singe. C'était lors d'un derby face au Dinamo. L'arbitre était Monsieur Hategan d'ailleurs, et ce jour-là il a fait comme s'il n'avait rien entendu. C'était bien le seul car tout le monde avait très bien entendu les cris. Je l'ai mentionné à la télévision, mais c'est passé comme une lettre à la poste, comme si de rien n'était."

Cet arbitre est-il récidiviste selon vous ?

"Je ne vais pas dire qu'il est récidiviste. Mais quand je regarde le match, et que je vois son attitude, j'ai le sentiment qu'il ne veut pas reconnaître ce qui se passe. J'ai eu l'impression de revivre ce que j'ai vécu. Ça fait mal au coeur. Quand on te lance des cris de singe ou qu'on te traite de 'noir', ça te blesse au plus profond de toi-même."

Quelle a été votre réaction en voyant les joueurs s'allier pour dire non à ce qu'ils jugent inacceptable ?

"C'est une bonne chose, c'est un premier pas. Et en même temps, je me remémore les images encore récentes de Marega, l'attaquant du FC Porto, que ses coéquipiers ont voulu empêcher de sortir du terrain alors qu'il venait d'être victime du racisme. C'est désolant. Hier, j'ai vu des attitudes qui méritent le plus grand respect. Que ce soit de la part de Kylian Mbappé ou de Demba Ba. J'ai eu la chance de parler une fois avec Demba Ba, c'est un mec en or. Il mène de grandes actions et ça ne m'étonne pas de lui. Après ces insultes malheureuses, je le soutiens à 100% et je suis très satisfait du geste fort des joueurs en quittant le terrain."

"Le plus grave c'est de faire semblant. Le racisme existe, il ne faut pas se voiler la face" Le racisme n'existe pas qu'en Roumanie. Des cas ont lieu partout en Europe, et dans le Monde. Pensez-vous que cela doit faire jurisprudence ?

"Oui, mais ce qui m'interpelle, et me désole, c'est que j'ai le sentiment que les grandes instances ne veulent pas reconnaître le racisme dans le football alors qu'il y en a. Le plus grave c'est de faire semblant. Le racisme existe, et il ne faut pas se voiler la face. Quand je vois que le président de la Fédération Française de Football (FFF) nie le racisme dans le foot français... Qu'il arrête un peu ! C'est prendre les gens de couleur pour des débiles, et c'est encore plus affligeant."

Vous attendez des décisions fortes si les résultats de l'enquête confirment ce qu'on a entendu mardi soir ?

"Je ne veux pas incriminer M. Attégan et ses deux autres assistants. En revanche, le quatrième arbitre (M. Coltescu), à qui j'ai déjà eu affaire aussi en Roumanie, n'a pas le niveau. Je ne sais pas si une sanction forte va changer les choses, mais il faut marquer le coup et je prie pour que cela ne se répète plus."

Espérez-vous un nouvel acte fort des joueurs pour leur retour ce mercredi ? Doivent-ils entrer main dans la main comme cela était envisagé ?

"C'est quelque chose à faire je pense. Ce serait formidable de les voir unis, encore, pour leur entrée sur le terrain. J'ai entendu Sidney Govou dire que cette date devra rester. Oui, cette soirée fera date. Elle doit rester dans les esprits parce que c'est inadmissible. Je comprends que les joueurs de Basaksehir n'aient pas voulu revenir sur le terrain avec cet arbitre, même dans le camion VAR. C'est totalement légitime."

Propos recueillis par Benjamin Quarez pour 'Goal'.