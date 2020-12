PSG-Basaksehir, les Parisiens toujours privés de Draxler et Icardi

Sorti de la crise, grâce notamment à des victoires importantes en C1 face à Leipzig (1-0) et Manchester United (3-1), le Paris Saint-Germain n'est plus une équipe dos au mur. Ce mardi (21h00), les hommes de Thomas Tuchel ont toutefois besoin de finir le travail. L'équation est claire : s'imposer face à Istanbul Basaksehir et se qualifier.

Face à des Turcs déjà éliminés de toutes compétitions européennes, les Franciliens auront l'avantage de pouvoir s'appuyer sur un groupe presque au complet. Ou en tout cas moins décimé qu'il ne l'a été ces derniers mois. En effet, absent face à Montpellier (1-3) lors de la dernière journée de Ligue 1, Neymar fait notamment son retour.

Mauro Icardi et Julian Draxler encore trop justes

Jugé trop court par le staff technique du PSG, Mauro Icardi est quant à lui absent. Même chose pour Julian Draxler. Enfin, les Espagnols Juan Bernat (blessé de longue date) et Pablo Sarabia manqueront eux aussi la réception de Basaksehir ce mardi soir, tandis que Paris a convoqué un groupe de 23 joueurs pour ce match.



Ligue des champions : les scénarios d'une qualification pour le PSG

Si l'adversité peut paraître moindre que ces dernières semaines en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a fait le choix de convoquer l'ensemble de ses stars. Et pour cause, l'entraîneur du PSG veut à tout prix éviter un relâchement. "Le premier objectif est de gagner. On ne veut pas penser à autre chose. Je veux qu'on montre le même respect pour l'adversaire que lors des derniers matches. On doit jouer pour montrer que nous sommes la meilleure équipe. Si on termine premier, cela nous offrira la possibilité de jouer d'abord à l'extérieur puis le deuxième match à domicile. Mais un huitième de finale est un autre match", avait-il déclaré, lundi, en conférence de presse de veille de match.

"Ce sera serré, que l'on termine premier ou deuxième. Le plus important est qu'on utilise nos qualités et notre cerveau pour jouer le match contre Basaksehir à 100%. C'est le champion de Turquie et en Ligue des champions il n'y a pas de match facile", avait ensuite prévenu l'entraîneur, qui pourra donc s'appuyer sur ses forces vives.

Le groupe du PSG et la compo probable Position Les joueurs convoqués Gardiens

Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico

Défenseurs

Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo, Mitchel Bakker, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Timothée Pembélé, Alessandro Florenzi

Milieux

Bandiougou Fadiga, Ander Herrera, Danilo Pereira, Rafinha, Idrissa Gueye, Leandro Paredes

Attaquants

Kylian Mbappé, Moise Kean, Angel Di Maria, Neymar

La compo probable : Navas - Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa - Verratti, D. Pereira, Paredes - Mbappé, Kean, Neymar.