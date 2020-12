Moise Kean : "Pour le futur, on ne sait jamais"

Moise Kean est l'une des belles surprises du dernier mercato réalisé par le PSG. Déjà auteur de 7 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant italien donne entière satisfaction à son coach Thomas Tuchel. Il a évoqué son avenir ce lundi en conférence de presse, lui qui est prêté sans option d'achat par Everton.

Vous attendiez-vous à trouver vos repères aussi facilement au PSG ?

Moise Kean : Je suis très heureux de jouer pour le PSG. C'est une très bonne chose. Je fais en sorte de me donner à 100% pour mes coéquipiers et tous les supporters du PSG. Aujourd'hui, ça se passe très bien. J'espère continuer comme ça et je travaillerai le plus possible sur le terrain pour apporter des résultats à l'équipe.

Le fait de jouer avec Mbappé ou Neymar vous fait-il évoluer plus vite ?

J'ai l'opportunité d'apprendre beaucoup avec eux. Ce sont deux des plus grands joueurs du monde. Je suis très content de jouer avec eux. J'apprends beaucoup de ces leaders.

Commme je l'ai dit, je suis très content de mes performances avec le PSG. C'est une très bonne chose de jouer dans un des plus grands clubs du monde. Je suis concentré sur le fait d'apporter de bons résultas. Pour le futur, on verra, on ne sait jamais.

Comment jugez-vous la Ligue 1 ?

La Ligue 1 est un très bon championnat. On apprend beaucoup, il y a un très bon niveau.

Même s'il est blessé en ce moment, quel regard vous jetez sur la concurrence avec Mauro Icardi ?

Il est blessé, mais pour moi c'est l'un des plus grands attaquants du monde. Je cherche à donner le meilleur pour l'équipe, mais son retour sera une bonne concurrence. J'essayerai encore de me donner à 100%.