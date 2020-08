Djibril Cissé s’excuse après son chambrage

"Ça, ce n’est pas pour vous", exultait Djibril Cissé après la finale de Ligue des Champions perdue par le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (0-1) dimanche dernier. Mais la vidéo n’aurait jamais dû sortir, d’après ses dires…

En effet, l’ancien attaquant de l’OM, attaqué sur les réseaux sociaux par de nombreux supporters parisiens, a voulu se rendre sur le plateau de La Chaîne 'L’Équipe' pour s’expliquer.

"Je n'ai pas chambré le PSG, mais j'ai chambré mes amis"

"Je n'ai pas chambré le PSG, mais j'ai chambré mes amis. On a un groupe de copains, côté musique, avec deux Parisiens et deux Marseillais. Entre nous, on s'allume, pas de soucis. Je leur envoie une vidéo, à eux. Je chambre mes amis, pas le PSG. Je suis pote avec Neymar, Kurzawa et plein de joueurs de Paris. Je ne manquerai jamais de respect à ce club là", a d’abord expliqué Cissé.

Mais comment la vidéo s’est-elle retrouvée sur les réseaux sociaux ? La faute à un "ami", apparemment.

"Je l'envoie à un autre ami qui est dans un appartement avec dix personnes. C'est le seul Marseillais. Je lui dis de regarder et, cette personne-là, prend la vidéo et la publie. Je ne l'ai pas publiée moi-même. Ce n'était pas pour le PSG ou un joueur, mais pour mes amis qui supportent Paris", a conclu Cissé, visiblement agacé.