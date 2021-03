PSG-Bayern, du "50-50" pour Javi Martinez

Au retour de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Javi Martinez, milieu du Bayern, a déclaré pour 'BeIN' que le match serait serré.

"Ça va être très compliqué. Je crois qu’en match aller-retour, tout est beaucoup plus équilibré. Ce sera du 50-50. On a très envie de jouer ces matches, parce que c’est ce dont on rêve quand on est footballeur. J’ai hâte d’y être", a assuré le milieu de terrain espagnol.

Javi Martinez a détaillé les forces de son futur rival européen : "Si on commence à citer tous les dangers du PSG, on ne s’arrête jamais, parce qu’il y a énormément de bons joueurs. Évidemment, les plus dangereux, c’est Mbappé et Neymar. Ils ont progressé sur un point ces dernières saisons, c’est qu’il ne joue plus simplement sur leurs qualités individuelles, mais aussi avec des qualités collectives."