Hansi Flick maintient le suspense pour Boateng

Présent en conférence de presse à la veille de la finale de la Ligue des Champions face au PSG, Hansi Flick a fait le point sur les forces en présence du côté du Bayern Munich. Sorti sur blessure à la mi-temps à cause de "problèmes musculaires", Jerôme Boateng a pris part à la dernière séance collective du groupe bavarois, ce samedi soir. Postulera-t-il pour une place dans le onze ou sera-t-il remplacé par Niklas Süle ? Le coach du Bayern Munich a maintenu le flou même si la présence de l’Allemand à l’entraînement donne un message.

"Jérôme s'entraîne avec nous aujourd'hui. J'attends l’entraînement final et je parlerai avec mes adjoints pour savoir quelle décision prendre. J'espère qu'il est en forme et qu’il réussira le test. Ensuite, nous discuterons de l’équipe qui sera alignée."