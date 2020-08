Kingsley Coman moins précoce que Lionel Messi

En inscrivant le seul but de la finale de la Ligue des champions face au PSG, Kingsley Coman a logiquement été désigné "Homme du match".

Agé de 24 ans et 71 jours, Coman est le deuxième plus jeune joueur à recevoir cette récompense derrière un certain Lionel Messi.

Sacré avec le Barça en 2011, et auteur d'un but mémorable de la tête face à Manchester United, Messi avait seulement 23 ans, 11 mois et 4 jours lorsqu'il a reçu le trophée de meilleur joueur du match.

Kingsley Coman est également le deuxième joueur français à recevoir cette distinction après Zinédine Zidane. Le mythique numéro 10 des Bleus avait offert la victoire au Real Madrid en inscrivant une somptueuse reprise de volée en 2002 contre le Bayer Leverkusen.

Les joueurs désignés "homme du match" des finales de la Ligue des champions :

2020 : Kingsley Coman (Bayern Munich)

2019 : Virgil van Dijk (Liverpool)

2018 : Gareth Bale (Real Madrid)

2017 : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016 : Sergio Ramos (Real Madrid)

2015 : Andrés Iniesta (FC Barcelone)

2014 : Ángel Di María (Real Madrid)

2013 : Arjen Robben (Bayern Munich)

2012 : Didier Drogba (Chelsea)

2011 : Lionel Messi (FC Barcelone)

2010 : Diego Milito (Inter Milan)

2009 : Xavi Hernández (FC Barcelone)

2008 : Edwin van der Sar (Manchester United)

2007 : Filippo Inzaghi (AC Milan)

2006 : Samuel Eto'o (Barcelone)

2005 : Steven Gerrard (Liverpool)

2004 : Deco (FC Porto)

2003 : Paolo Maldini (AC Milan)

2002 : Zinédine Zidane (Real Madrid)

2001 : Oliver Kahn (Bayern Munich)