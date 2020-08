PSG-Bayern - L'équipe type croisée

C'est souvent le jeu avant une rencontre d'une telle importance : quelle est la meilleure équipe possible en combinant les deux effectifs ? Paris et le Bayern Munich sont particulièrement bien armés, mais l'équipe type croisée entre les deux a de quoi faire peur. Fiction.

Gardien : Manuel Neuer

Côté parisien, Keylor Navas pourrait remporter sa quatrième Ligue des champions, mais que dire de Manuel Neuer ? Champion du monde en 2014 avec la Mannschaft, le portier allemand est une véritable référence à son poste depuis près d'une décennie. Et il a encore répondu présent en demi-finale contre Lyon.

Latéral droit : Joshua Kimmich

Repositionné au milieu de terrain en Bavière, l'international allemand a retrouvé le poste de ses débuts dans ec Final 8 en l'absence de Benjamin Pavard. Si le possible retour de l'ancien lillois pourrait l'ammener à retrouver sa place dans l'entre-jeu, Kimmich a une nouvelle fois démontré qu'il était à l'aise partout sur le terrain. Un régal.

Défenseur central : Thiago Silva

Capitaine, leader, joueur le plus expérimenté de l'équipe... Celui qui disputera dimanche son dernier match sous les couleurs parisiennes est un véritable cadre du vestiaire parisien. Et désormais un joueur emblématique de l'histoire du PSG. À 35 ans, il s'est encore montré impressionnant depuis la reprise des compétitions.

Défenseur central : David Alaba

Latéral gauche, ailier gauche (le plus souvent en sélection) et maintenant défenseur central. Encore un joueur du Bayern dont la polyvalence n'est plus à démontrer. L'Autrichien s'est imposé comme une valeur sûre de ce Bayern Munich depuis de longues saisons maintenant.

Latéral gauche : Alphonso Davies

S'il a parfois quelques lacunes défensives, "Phonzie" est un véritable phénomène dans son couloir grâce à sa vitesse phénoménale et sa qualité de dribbles. Son action qui mène au but de Kimmich en quarts contre Barcelone, lors de laquelle il dépose Nelson Semedo, a fait le tour du monde. Le tout jeune international canadien est la révélation de la saison du côté du Bayern Munich.

Milieu de terrain : Marquinhos

Encore un dont ce n'est pas le poste de départ, et pourtant : le Brésilien est le patron du milieu parisien depuis son arrivée à Lisbonne. Au-delà de ses deux buts, son apport dans le bon parcours des Rouge et Bleu est colossal. Appelé à devenir capitaine après le départ de Thiago Silva, Marquinhos est aujourd'hui indispensable au PSG.

Milieu de terrain : Thiago Alcantara

Il va bientôt quitter l'Allemagne, et sans le replacement de Kimmich à droite, il n'aurait peut-être pas débuté ce Final 8 dans la peau d'un titulaire. Mais Thiago Alcantara est excellent au Portugal, notamment lors de la démonstration contre Barcelone en quarts de finale. Récupération, technique, orientation du jeu, projection vers l'avant, tout y passe.

Meneur de jeu : Thomas Müller

On le disait cramé en début de saison avec Niko Kovac, Hansi Flick lui a littéralement redonné vie. Un doublé et une prestation XXL contre Barcelone plus tard, Thomas Müller a rappelé ce qu'il était : un joueur extrêmement précieux et toujours présent dans les très grands rendez-vous.

Ailier droit : Kylian Mbappé

Pas passé loin de devoir déclarer forfait pour le tournoi après une entorse de la cheville qui l'a vu "pleurer" tout la nuit après la victoire contre Saint-Etienne, Kylian Mbappé est revenu à temps. Son entrée en jeu a totalement changé la physionomie du match contre l'Atalanta, et sa présence a forcer Leipzig à davantage de prudence dans le placement de son bloc. Ne manque désormais que l'efficacité devant le but.

Ailier gauche : Neymar

Seize dribbles réussis contre l'Atalanta, une performance plus réalisée en Ligue des champions depuis 12 ans. Une statistique qui dit beaucoup de l'influence du génie brésilien, venu à Paris pour gagner la Ligue des champions et qui a enfin l'opportunité de porter l'équipe en phase finale. Là encore, il lui manque l'efficacité devant les cages, mais il a rarement semblé à un tel niveau depuis son arrivée à Paris.

Avant-centre : Robert Lewandowski

Sans le coronavirus et le bouleversement du format de la compétition, le Polonais aurait eu toutes les chances de battre le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une édition de Ligue des champions (17). Avec 15 réalisations en 10 rencontres (!) le défi est de taille mais reste possible avant la finale. C'est dire la saison époustouflante qu'il est en train de réaliser en Bavière.