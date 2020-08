Les réactions de Herrera et Neuer après la finale

Ander Herrera au micro 'RMC Sport'

"Maintenant, on se sent un peu comme des merdes. On doit penser, réfléchir qu'on a fait quelque chose de très important. On a construit quelque chose d'important pour le club et les supporters.

Il n'y a pas de paroles pour personne (sic) mais demain, je pense qu'on va penser à ce qu'on a fait pour le club, qu'on a construit quelque chose qu'on a fait ensemble

Ce soir c'est difficile, y compris de parler. On va essayer de revenir en finale. On ne va pas mettre ce qu'on a fait à la poubelle.

On a créé beaucoup d'occasions, plus que le Bayern je pense. Ce match, toutes les finales, si tu ne marques pas… l'adversaire a beaucoup de qualités. On a créé 5-6 occasions, si tu ne marques pas ils ont beaucoup de qualités.

On a construit quelque chose d'important qu'on ne peut pas mettre à la poubelle."

Manuel Neuer au micro de 'TF1'

"On savait qu'on jouait contre une très bonne équipe. On a eu du mal à créer et à construire, on savait pas trop à quoi s'attendre face à cette équipe sur le plan tactique.

Le meilleur match de ma carrière ? J'ai fait un super match, mais je ne peux pas dire que ce soit le meilleur de ma carrière."