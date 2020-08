"Les 90 minutes les plus importantes de notre vie"

De retour sur le terrain pour quelques minutes en demi-finale contre Leipzig (3-0), Marco Verratti (27 ans) pourrait postuler à une place dans le onze de départ contre le Bayern Munich, dimanche (21 heures) en finale de la Ligue des champions. L'Italien était en conférence de presse ce jeudi.

Êtes-vous prêt à débuter la finale de dimanche ?

Marco Verratti : Ça va mieux, j'ai recommencé doucement avec l'équipe. Cette blessure a été un peu dure à digérer. J'ai repris avec le groupe depuis 2-3 jours et je ferai tout pour disputer le match. J'étais disponible en demi-finale. C'est le coach qui prendra sa décision.

Que ressentez-vous alors qu'il ne vous reste qu'un match à disputer pour être champion d'Europe ?

La Champions League, c'est toujours difficile. Jusqu'à maintenant, on a eu un parcours incroyable. Il nous reste 90 minutes, ce sont les 90 minutes les plus importantes de notre vite de footballeur et de l'hisotire du club. Il faudra être préparé.

Quel regard portez-vous sur Ander Herrera, qui est l'invité surprise du PSG à Lisbonne ?

Pour nous, ce n'est pas une surprise. On connaissait déjà Ander (Herrera). C'est un joueur très important. Cette saison, il a eu des blessures qui l'ont empêché d'être disponible à plusieurs reprises, mais il se donne toujours à 100 %. Il a fait deux matches incroyables. On est très contents de ce qu'il fait, mais on ne le découvre pas ici. Il a 31 ans, il a déjà gagné l'Europa League avec Man U, il a remporté la Premier League aussi. Il montre ses nombreuses qualités ici.

"Thiago Silva est très tranquille. Il veut soulever la coupe, c'est tout" Le format de la C1 favorise-t-il le PSG cette année ?

Ça n'avantage pas une équipe plus qu'une autre. On était huit équipes au départ, cette finale est méritée. Ce n'est pas dû au fait qu'il y a un format différent. Contre l'Atalanta, c'était un match compliqué. Contre Leipzig, on a fait un match incroyable, et ce n'est pas facile de faire ce genre de match en Champions League.

Comment sentez-vous Thiago Silva avant son dernier match avec le PSG ? Le plus important de sa carrière au club.

Avec Thiago, on a passé des moments incroyables. Il a été mon capitaine pendant de nombreuses années, c'est un personne extraordinaire. On a fait des bons matches ensemble, on a fait la tête, disputé des rencontres très difficiles. Thiago est très tranquille, il sait ce qu'il veut. Et on le veut tous ! C'est soulever la coupe. Le futur n'est pas dans sa tête, je pense. Il veut profiter à fond de ce moment, qui est un moment historique pour le club. On ne pense qu'à la finale.

Qu'avez-vous pensé du Bayern Munich jusqu'ici ?

On a regardé le match tous ensemble hier (mercredi) soir. Le Bayern est une équipe très forte et très physique, avec des joueurs de qualité. Il mérite d'être en finale. Lyon avait éliminé la Juve et Manchester City, ils auraient pu ouvrir le score, mais le Bayern a l'habitude de ce type de matches. Si ça ne se passe pas bien, ils sont en capacité de changer les choses. Ils ont marqué beaucoup de buts ici, ils ont été supérieurs à leurs adversaires. On mérite tous les deux cette finale. Ce sera un grand match. Il faudra être solide pendant 90 minutes, on ne veut pas s'arrêter là.

Que diriez-vous à propos de l'influence d'Angel Di Maria dans cette équipe ?

Il montre toujours que c'est un joueur incroyable. Il a déjà remporté la Champions League avec Madrid. Fideo se sent bien à Paris, il a la confiance de tous. Avoir un grand joueur comme lui, c'est très important. Il fait les sacrifices pour l'équipe, il dépense de l'énergie. On peut toujours compter sur lui, surtout dans les matches importants. Avec Ney et Kylian (Mbappé), on est contents d'avoir les trois.

Benjamin Quarez, pour 'goal'