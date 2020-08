Thomas Tuchel au micro de RMC Sport

"C'était un combat vraiment ! Je ne sais si on peut s'en rendre compte à la télé. On a tout donné, on a laissé notre cœur sur le terrain. On ne peut pas contrôler le résultat. C'est un but qui fait la différence entre deux équipes super fortes. Je suis très fier de comment on a joué, de notre mentalité. C'est tout ce peut demander un entraîneur à ses joueurs. Je suis déçu mais pas trop. C'est un score serré.

On a eu des phases où ils ont douté, où on a été très forts. On a manqué d'efficacité. On veut que Kylian et Ney ils marquent. Je suis fier car Ney a encore fait un match incroyable. Il a montré ses capacités, sa mentalité. Pour KyKy c'était difficile, il a eu une grosse blessure. C'était un miracle qu'il soit avec nous.

Ca se joue sur de petits détails ; ça aurait pu être 1-0 pour nous. On a tous montré ce qui est nécessaire pour gagner le titre. La chance joue un grand rôle. C'est comme ça. On gagne plus de confiance avec un premier but. Le Bayern a eu beaucoup de chance dans les derniers matches. On a eu des occasions. Ce sont des détails, des petits détails, c'est une défaite contre une des meilleures équipes d'Europe. Entraîneur du PSG la saison prochaine ? Oui, je suis contrat, je ne vois pas d'autre chose."