Beckham aurait aimé jouer avec Mbappé

Certains veulent le voir rester, d'autres le sentent partant, alors que d'aucuns espère qu'il sera bientôt capitaine au PSG. 'Telefoot' a questionné plusieurs observateurs et personnalités du football concernant Kylian Mbappé, ce dimanche. À commencer par David Beckham, qui aurait aimé évoluer aux côtés du champion du monde 2018.

"J’aurais aimé être encore joueur à l’heure actuelle, parce que jouer avec un attaquant comme Kylian, pour moi ça aurait été un rêve. Tu lui mets la balle n’importe où devant et il répond présent", a estimé l'ancien international anglais.

"Kylian a pris du poids dans l’équipe. Il est très important. Il prend ses responsabilités, il est toujours là. Il essaye de pousser ses coéquipiers vers le haut (...) Quand il passe il casse un peu tout par sa vitesse. On dirait que les autres sont tous lents. C’est déjà un grand attaquant mais il peut encore faire mieux. Il va devenir encore plus fort", a louangé pour sa part Marco Verratti.

Neymar a lui évoqué sa relation spéciale avec son "frère" : "Avec Kylian, on est comme des frères. C'est un peu comme si j'étais son aîné : quand il faut lui tirer des oreilles, tout le monde me demande de le faire. C'est un grand compétiteur, et je suis heureux avec lui"

Antero Henrique s'est lui aussi confié sur le phénomène parisien, qu'il aimerait voir rester au PSG malgré les rumeurs madrilènes. "Mbappé c’est le top. A mon avis, il doit être le capitaine du PSG, avec tout le respect que j’ai pour Marquinhos. C’est un processus naturel : il est la référence. Le PSG c’est son club, ça c’est sûr. Dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ça sera SON club. Et comme supporter du PSG je veux qu’il reste, c’est sûr", a estimé l'ancien directeur sportif parisien.

Le son de cloche est différent du côté de Youri Djorkaeff, qui voit le natif de Bondy réussir dans de grands clubs européens dans le futur. "Je le vois comme un conquérant. Jouer 3 ans au Real et tout gagner, aller à Barcelone et tout gagner, aller à Manchester et tout gagner. Il aura une longue carrière, mais est-ce qu’elle s’inscrit après des années au PSG, je ne suis pas sûr", a ainsi confié l'ancien parisien.

"Je ne sais pas si Kylian va partir ou rester. Pour moi, le plus important c’est qu’il trouve le bon projet sportif, capable de l’aider à continuer sa progression et à gagner des titres", a estimé de son côté Luis Campos.