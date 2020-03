"Cavani pourrait rejoindre Boca très bientôt"

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani sera libre de tout contrat et pourra s'engager avec le club de son choix. Proche de l'Atletico Madrid cet hiver, l'attaquant uruguayen n'a pour le moment encore rien signer, avec aucun club. Le Matador peut donc étudier l'ensemble de ses possibilités avant de faire son choix. Et en Amérique du Sud, un club rêve de faire rentrer Edinson Cavani au bercail et ce malgré la concurrence des clubs européens.

Dans une interview accordée à 'Radio Cooperativa', Jorge Bermudez, directeur sportif de Boca Juniors, a admis qu'il s'est positionné sur Edinson Cavani et espère bel et bien le faire venir au club : "Le transfert de Cavani est un souhait mais aussi une possibilité. J'imagine Edinson à Boca. Connaissant Juan Riquelme, sa proximité avec Forlan et le type de joueur qu'il est, je crois que cela pourrait arriver très bientôt. J'espère que ce sera bientôt."

"Son arrivée serait un bénéfice pour le club, pour ce que nous voulons accomplir. C'est un professionnel, un homme d'une capacité impressionnante, il nous donnerait un gros coup de main s'il venait à Boca. Je pense que le dossier Cavani ne sera pas une question financière. C'est un vrai souhait et il me semble que les signes sont clairs : il veut jouer à Boca", a ajouté le dirigeant du club argentin ayant intégré l'organigramme sportif mis en place par Juan Roman Riquelme, vice-président du club.

Il y a quelques jours, l'un de ses illustres anciens coéquipiers avec la Céleste, Diego Forlan, avait déjà émis son opinion sur l'avenir d'Edinson Cavani, reconnaissant qu'il voyait bien l'avant-centre du Paris Saint-Germain revenir sur le continent sud-américain. Interrogé par l'émission 'Como te va', Diego Forlan, le meilleur joueur de la Coupe du monde 2010 a répondu qu'il verrait bien le Matador signer en Argentine dans un futur proche.

"J'imagine Edinson Cavani jouant pour Boca. Il fait partie de l'élite des footballeurs. Mais ce sera difficile pour des raisons économiques car il est à son zénith. Du point de vue professionnel ce serait un beau et très grand défi. Boca et River sont de grandes équipes d'Amérique et se battent pour les titres nationaux et internationaux. Ils payent bien à l'échelle régionale. Mais ce n'est pas comparable à ce qu'il gagne en Europe", a ajouté le compatriote de Cavani.