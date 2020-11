Verratti, un retour qui tombe à pic

Son retour pourrait changer beaucoup de choses. Il pourrait surtout redonner du peps au milieu de terrain parisien, et même à toute l'équipe. De retour à la compétition mardi un mois et demi après avoir contracté une blessure à la cuisse, Marco Verratti retrouve peu à peu ses sensations. L'entraîneur Thomas Tuchel a déjà annoncé qu'il pourrait "peut-être jouer une mi-temps contre Bordeaux" samedi soir, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1.

L'Allemand ne tarit pas d'éloges à l'égard de Marco Verratti. Il est lui-même convaincu de l'importance de son retour. Interrogé vendredi, Tuchel confiait à propos de celui que l'on surnomme le 'Petit hibou' : "Il peut tout changer dans nos plans sur le terrain. Pendant 12 minutes contre Leipzig, il a montré des qualités extraordinaires. Avec son expérience, il a eu un grand impact." Un constat évident qui doit profiter à Paris dans une période déjà cruciale cette saison.

Après avoir arraché trois points précieux en Ligue des champions, le club de la capitale va tenter de retrouver le chemin de la victoire ce samedi en Ligue 1, une semaine après avoir perdu à Monaco (2-3). Quatre jours plus tard, c'est un rendez-vous capital qui attendra Paris avec un déplacement périlleux sur le terrain de Manchester United. Un match qui décidera peut-être du sort du PSG dans la plus grande des compétitions européennes.

"Le retour de Marco donne beaucoup de confiance à tout le monde", assure Tuchel. Il offre surtout de nouvelles possibilités au coeur du jeu, avec un profil différent de Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Danilo Pereira qui devrait glisser en défense centrale samedi soir.

Parmi ces joueurs, Marco Verratti est bien le seul à pouvoir alterner aussi rapidement récupération et projection avec le ballon. Il est aussi le plus à l'aise dans le jeu en transition nécessaire pour assurer les sorties de balle à la perte. L'enjeu maintenant est de gérer son organisme afin qu'il n'ait pas de rechute. Car mercredi prochain à Old Trafford, contrairement au match face à Leipzig, ce n'est pas sur le banc qu'il sera attendu mais sur le terrain.