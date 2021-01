PSG-Brest : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

L'ère Pochettino est bel et bien lancée. Trois jours après ses grands débuts comme entraîneur du Paris Saint-Germain, le successeur de Thomas Tuchel s'apprête à diriger son premier match au Parc des Princes ce samedi (21) contre Brest, 10e de Ligue 1. Ce sera "un moment spécial" pour l'ancien défenseur du PSG (2001-2003) qui va retrouver un stade privé de ses supporters en raison de la crise sanitaire.

Neymar toujours absent

Pour ce match comptant pour la 19e journée de championnat, Neymar manquera à l'appel. Le Brésilien n'est pas encore remis de sa blessure à la cheville et ne pourra donc pas tenir sa place. Juan Bernat (cheville), Danilo Pereira, Leandro Paredes (reprise), Presnel Kimpembe (ischio-jambiers) et Rafinha Alcantara (COVID) seront aussi absents. En revanche, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur les retours de Mauro Icardi, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa.

L'objectif pour Pochettino et son équipe sera évidemment de remporter un premier match en 2021. Pour cela, il faudra faire mieux qu'à Saint-Etienne où les Parisiens n'ont pas montré leur meilleur visage en milieu de semaine, dans un système peu utilisé ces derniers mois avec Tuchel, à savoir le 4-2-3-1. Pochettino devrait reconduire ce schéma de jeu contre les Brestois. Rappelons que Paris est troisième de L1 à trois points du leader lyonnais.

Match PSG-Brest Date Dimanche 9 janvier 2021 Coup d'envoi 21h00 (CET) Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match PSG-Brest est diffusé sur la chaîne Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal Le groupe du PSG et la compo probable Position Les joueurs convoqués Gardiens

Non communiqué

Défenseurs

Non communiqué

Milieux

Non communiqué

Attaquants

Non communiqué

La compo probable : Navas - Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Bakker - Herrera, Verratti, Gueye - Di Maria, Kean, Mbappé

Les principaux absents

Danilo Pereira (ischio-jambiers), Paredes (hanche), Kimpembe (ischios-jambiers), Neymar (cheville), Bernat (genou), Rafinha (COVID)