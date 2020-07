"Il était hors de question pour moi de partir ainsi"

Contrairement à Thomas Meunier et Edinson Cavani, l'attaquant Eric Maxim Choupo-Moting a prolongé son contrat de deux mois pour terminer la saison avec le Paris Saint-Germain. Une décision commentée par le Camerounais dans une interview diffusée par 'PSGTV'.

L'ancien joueur de Stoke City reconnaît qu'il aurait été difficile pour lui d'accepter que son aventure à Paris se termine après le confinement.

"Il était hors de question pour moi de quitter le club comme ça. Je veux finir la saison et la Champions League avec Paris, parce que je suis très heureux ici. C'est un grand club, nous avons une très belle équipe et il y a encore de grandes choses à venir. Je veux continuer à en faire partie. Je suis donc heureux que Thiago (Silva) ait pu rester, et moi aussi bien sûr."