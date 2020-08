Coupet encense Navas

Arrivé l'été dernier en provenance du Real Madrid, Keylor Navas a vite fait l'unanimité au Paris Saint-Germain. Expérimenté et titré à trois reprises avec les Merengue en Ligue des champions, le portier de 33 ans a rassuré avec des performances convaincantes, notamment sur la scène européenne lorsque c'était nécessaire, et a résolu le problème au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Keylor Navas est désormais indéboulonnable et est certainement le portier de l'ère QSI ayant fait le moins débat.

Si le Paris Saint-Germain est allé le chercher l'été dernier c'est notamment pour sa capacité à être bon dans les grands rendez-vous et son expérience en Ligue des champions. Comme tous les joueurs du club de la capitale, Keylor Navas sera attendu au tournant ce mercredi soir lors du quart de finale de la C1 contre l'Atalanta. Dans une interview accordée à 'Le Parisien', Grégory Coupet, ancien du PSG, a avoué être conquis par les prestations de l'ancien du Real Madrid.

"C'est simple : où sont les polémiques sur lui comme il y en a eu souvent sur des gardiens parisiens ? Il n'y en a aucune. Ce qui prouve qu'il fait l'unanimité dans l'équipe et chez les supporters. Sa plus grande force, c'est de rassurer. Il dégage une immense sérénité. A chaque fois que je l'observe, il a toujours le geste juste et sans fioritures. Il ne cherche pas à effectuer les parades spectaculaires. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est toujours bien placé. Donc il n'a pas à compenser par des arrêts énormes. Cela prouve bien son intelligence. On voit qu'il est sans cesse en réflexion pour bien bouger", a expliqué l'ancien international français.

"On ne le voit jamais gueuler sur ses défenseurs ni paniquer. Ça, c'est la marque des très grands gardiens. Tout chez Navas, va dans l'hyper-efficacité et le geste juste. Jamais il ne surjoue. J'aime cela. Peut-il aider le PSG à franchir le cap des quarts en C1 ? Il n'y a pas de grande équipe sans grands gardiens. C'est quelque chose qu'il faut rappeler mais c'est une évidence. Regardez la liste des équipes qui seront à Lisbonne, cela saute aux yeux. Mais Navas va apporter un plus au PSG : il a déjà gagné la Ligue des champions et sait comment gérer la pression de ce type d'événement. C'est maintenant qu'on va comprendre pourquoi Paris a enrôlé Navas", a ajouté Grégory Coupet.

L'ancien du PSG a vite été conquis par Keylor Navas : "Le gardien le plus incontestable à Paris depuis mon passage ? Je ne sais pas (sourire). En tout cas, lui, il m'a suffi de regarder son match face au Real Madrid en Espagne cette année pour comprendre que c'est la bonne pioche pour Paris. Croyez-moi, les spécialistes du poste de gardien le disent tous : le plus dur, c'est d'être toujours bien en place et bien lire le jeu pour ne pas avoir besoin d'effectuer des arrêts spectaculaires. Et là, Navas, c'est du lourd".