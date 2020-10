Les premiers mots de Danilo Pereira

Danilo Pereira, qui a débarqué débarque dans le cadre d'un prêt payant de 4 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 16 millions d'euros, a dit ses premiers mots en tant que joueur du PSG.

Le colosse portugais, vainqueur de l'Euro 2016 et de la Ligue des Nations avec sa sélection, vient renforcer l'équipe de Thomas Tuchel. Un défi pour lui.

"C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire partie du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière, et j’espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters", a asséné le Portugais sur le site officiel du champion de France.