Danilo Pereira ne jouera pas contre Nîmes

Danilo Pereira, la dernière recrue du PSG, va devoir attendre avant de pouvoir effectuer ses grands débuts avec le PSG. Bien qu’apte physiquement, le milieu portugais n’est pas opérationnel pour le rendez-vous de vendredi contre Nîmes, car considéré comme un cas contact.

Danilo avait été en contact avec Cristiano Ronaldo lors de la trêve internationale. La star de la Juventus ayant été testée positive au Covid-19, tous ses coéquipiers de la Seleçao sont donc susceptibles de porter aussi le virus. C’est pour cette raison que l’ancien de Porto ne peut pas intégrer immédiatement le groupe francilien. « C’est de la malchance pour lui. Avec le staff, on a souhaité qu’il ne s’entraine pas avec le groupe », a fait savoir Thomas Tuchel.

Une infirmerie parisienne au complet

Danilo ne sera pas le seul joueur des champions de France à manquer la rencontre face aux Crocos. Ça sera aussi le cas de Mauro Icardi. Ce dernier souffre d’un problème aux ligaments du genou et il devrait aussi rater le match contre Manchester United, mardi prochain en ouverture de la Ligue des Champions. Son coach a tout de même insisté que ce "n'était rien de grave". Marco Verratti, Julian Draxler et Marquinhos sont aussi tous forfaits pour la sortie domestique de vendredi à cause de divers pépins physiques contractés avec leurs sélections respectives. Et leur présence mardi prochain n'est pas encore totalement garantie.

Les bonnes nouvelles pour Paris, c’est la disponibilité de Rafinha, l’autre joueur recruté à l’occasion des dernières heures du mercato. L’Italien Moise Kean est aussi susceptible de tenir sa place, même s’il a joué mercredi avec sa sélection nationale. « Il va rentrer à Paris dans les prochaines heures, et on verra. On essayera de lui faire un entrainement », indiqué Tuchel.