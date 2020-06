De retour, Neymar est en mission pour la fin de saison

On l'avait laissé au soir du 11 mars dernier, revanchard et décisif pour qualifier le PSG en quarts de finale de Ligue des champions après une première manche ratée du côté de Dortmund. Trois mois plus tard, le Ney est de retour en France avec un seul but en tête : mener les hommes de Thomas Tuchel dans leur quête de sacre européen en août prochain.

Une Ligue des champions, suspendue à l'évolution de la crise sanitaire depuis lors, qui devrait bel et bien reprendre dans un format forcément aménagé. Une fois les huitièmes de finale retour restants joués, les quarts de finalistes se retrouveraient dans un lieu unique – qui pourrait bien être Lisbonne – pour se disputer la Coupe aux grandes oreilles au terme d'un Final 8 ramassé sur une semaine. Une occasion en or pour le n°10 de la Seleçao et sa bande, à trois matches de leur rêve ? Pas si sûr, puisqu'ils seront les seuls avec Lyon à ne pas avoir repris leur championnat, et pourraient donc manquer de rythme le moment venu.

Une condition physique que les Parisiens travailleront dès la semaine prochaine, avec une reprise de l'entraînement prévue ce lundi. Ils feront ensuite leur retour à la compétition probablement fin juillet, avec l'opportunité de reconquérir les deux coupes nationales qui leur avaient échappé la saison dernière, avant l'objectif ultime de la saison.

Autant d'objectifs pour lesquels Neymar semble déterminé, lui qui participera pour la première fois à la fin d'une saison dans la capitale française. Adepte des retours au Brésil lors de ses précédentes indisponibilités – notamment pour cause de blessure – l'ancien de Santos est une nouvelle fois retourné au pays pendant le confinement. Sauf que pour le coup, Neymar n'a pas chômé, s'affichant régulièrement à l'entraînement aux côtés de son préparateur physique, Ricardo Rosa. Avec des résultats probants, puisque selon L'Equipe, l'intéressé est rentré en France avec pas moins de trois kilos perdus et déjà en grande forme malgré plusieurs mois sans jouer.

Un retour effectué plus d'une semaine avant la reprise, avec une idée claire : éviter tout risque de se voir imposer une quarantaine l'empêchant de participer à la reprise avec ses coéquipiers. Et ainsi prendre du retard dans sa préparation. Arrivé à Paris samedi, le Brésilien a ensuite rejoint certains de ses coéquipiers sur la Côte d'Azur, afin de profiter d'une dernière semaine avant le retour aux affaires. Un dernier moment de détente avant le sprint final ?

Mais au-delà des ambitions élevées pour l'été qui s'annonce, les regards se tournent déjà en partie vers la suite au PSG, avec une volonté affichée de tourner une page. Et de placer Neymar au centre de l'avenir du club. Car un an après avoir voulu rentrer à Barcelone, l'avenir du champion olympique pourrait bien continuer de s'écrire en France, même si la rumeur d'un possible retour continue d'agiter la presse catalane.

Ces derniers jours, le directeur sportif Leonardo a confirmé les départs de cinq joueurs en fin de contrat, parmi lesquels les emblématiques Thiago Silva et Edinson Cavani, au club depuis respectivement huit et sept saisons. Dans le même temps, « Leo » a affirmé que le club avait l'intention de bâtir l'avenir autour du duo Neymar-Kylian Mbappé, les deux joueurs ayant encore deux ans de contrat à Paris. "Ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer", a affirmé l'ancien joueur parisien au JDD. "On n’en a plus parlé (d'un départ au Barça). Je pense qu’il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué."

Dans tous les cas, avant de penser à la suite de sa carrière, le Brésilien a l'intention de tout tenter pour parvenir à l'objectif ultime de sa venue à Paris : remporter la Ligue des champions.