"Neymar n'est pas un bon exemple"

Malgré son talent sur un terrain de football, Neymar n'est pas apprécié de tous. Dans une interview accordée au 'Mundo Deportivo', Vicente Del Bosque n'a pas été tendre avec le Brésilien et son attitude, notamment après son départ du Barça.

"C'est un garçon difficile, a estimé le champion du monde 2010 sur le banc de l'Espagne. Pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Et je précise que pour moi, il est excellent en tant que joueur. Si vous me demandez mon top 5 mondial, il est assurément sur ma liste. Mais sur le terrain, il essaie de tricher, il fait beaucoup semblant. Et il y a aussi la façon dont il a quitté Barcelone."

"Ce sont les clubs qui doivent décider qui signer ou non"

Alors que le joueur a reconnu qu'il souhaitait retourner au Barça l'été dernier et qu'un transfert est à nouveau évoqué pour le prochain mercato, Del Bosque a également affirmé que c'était aux clubs de décider de leur politique en matière de recrutement.

"Ce sont les clubs qui doivent décider qui signer ou non. Il ne faut pas faire attention à ce que disent les joueurs, car il y a déjà des directeurs sportifs et des secrétaires techniques, a-t-il encore déclaré. Il est très difficile pour un footballeur de dire du mal d'un autre footballeur qui a été son partenaire. Je ne me souviens pas qu'un seul d'entre eux l'ait fait."