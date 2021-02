Di Maria trop juste pour Dijon, Icardi, Verratti et Florenzi absents

L’heure du retour ne semble pas avoir sonné mais c’est une image qui a de quoi donner le sourire aux supporters du PSG. Ayant fait son apparition jeudi pour un entraînement individuel, Ángel Di Maria a réalisé une partie de la séance collective vendredi. Absent depuis trois semaines et sa blessure musculaire contractée contre l’Olympique de Marseille, l’Argentin semble sur la bonne voie mais sa présence dans le groupe contre Dijon, samedi, était plus qu’improbable.

Alors que le PSG va de nouveau enchaîner les semaines chargées avec le championnat, la Ligue des champions et la Coupe de France d’ici à la trêve internationale, on voyait mal le staff de Mauricio Pochettino prendre le moindre risque avec l’ancien du Real Madrid qui poursuit donc son programme individuel avant tout.

Pourtant, avec Neymar encore sur le flanc et qui a recommencé les séances individuelles, l’entraîneur parisien aimerait bien avoir un poids offensif supplémentaire. Surtout que la séance collective de vendredi a fait émerger l’absence de Mauro Icardi. Déjà absent des photos de la séance de la veille, l’attaquant argentin n’est pas apparu dans la vidéo de quinze minutes du début d’entraînement du jour.

Le PSG a communiqué et l’ancien de l’Inter Milan souffre d'une gastro-entérite. Il n’était d’ailleurs le seul à manquer à vingt-quatre heures de la réception de Dijon. Alessandro Florenzi manquait lui aussi à l’appel, de quoi redouter une blessure et ce qui était redouté est arrivé. Le latéral droit souffre d'une lésion à l'adducteur droit et un nouveau point sera fait dans les prochains jours.

En plus de ces nouvelles deux absences et de la suspension de Leandro Paredes, Pochettino devra également faire sans Marco Verratti. Le milieu de terrain italien est indisponible pour la réception de Dijon après avoir reçu un coup sur le pied lors de l'entraînement de jeudi... Enfin, Juan Bernat, victime d’une rupture des ligaments croisés il y a six mois, a commencé un entraînement individuel afin de récupérer totalement de sa grave blessure.

Au rayon des retours, Pablo Sarabia est bien présent dans le groupe parisien après avoir dû faire l'impasse lors du choc contre Monaco. Absent depuis trois semaines après un problème à la cuisse, Colin Dagba est de nouveau opérationnel pour Dijon.