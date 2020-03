"C'est le moment de faire des tests"

Positionné au milieu de terrain pendant plus de 70 minutes, Marquinhos a terminé la rencontre en défense centrale suite à la sortie de Tanguy Kouassi. Il s'est arrêté en zone mixte après la victoire du PSG contre Dijon (4-0), ce samedi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1.

C'était un match maîtrisé même si vous avez mis du temps à mettre le deuxième but ?

"Je pense aussi. Dans l'ensemble, c'était un bon match. On a marqué le premier but rapidement, ça nous a tranquillisé quand même. On aurait voulu marquer le deuxième plus vite, on a eu les occasions, mais on n'y est pas parvenu."

Vous êtes passeur décisif en plus sur le premier but...

"(Rires) Je ne voulais pas, mais à la fin le plus important c'est que l'équipe gagne. Peu importe qui a marqué ou qui fait la dernière passe."

Le PSG n'a pas pris de but non plus, c'est bon pour la confiance ça aussi.

"C'est vrai. On a vu qu'on est allé les presser haut. L'équipe de Dijon a essayé de repartir de derrière, mais dès qu'on pressait ils étaient obligés de jouer devant. On a réussi à bien maîtriser leurs situations, c'est important pour la suite."

"Kouassi nous donne beaucoup de confiance quand il joue" Comment jugez-vous le match de Tanguy Kouassi derrière vous ?

"Très bon. C'est un joueur très jeune, mais il nous donne beaucoup de confiance quand il joue. On connaît tous son talent, il faut qu'il continue à travailler, et ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur comme lui issu du centre. Il gagne en confiance, en puissance, on essaye de l'aider au maximum. Il met de l'engagement à chaque fois, que ce soit au milieu ou derrière. C'est un très bon joueur à qui on doit donner de la confiance pour qu'il grandisse encore."

Est-ce important pour vous d'enchaîner au milieu en vue des matches importants qui arrivent ?

"Je crois que le coach est en train de tester certaines choses. Il est en train de voir comment on va se positionner, comment on va jouer (contre Dortmund, ndlr). J'ai débuté au milieu et j'ai fini en défense centrale avec l'entrée de Leo (Paredes). C'est le moment de faire des tests avant ce match important. Il y aura déjà le match contre Lyon, qui donnera beaucoup de réponses. On va monter en puissance pour le match du 11 mars, mais il y en aura d'autres avant pour arriver en bonne condition."