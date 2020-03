Un très bon Gueye retrouvé

On ne l'avait plus vu à ce niveau depuis bien longtemps. Omniprésent au milieu de terrain, Idrissa Gueye a rendu sa meilleure copie de l'année 2020 ce samedi contre Dijon (4-0), au Parc des Princes. Une belle prestation du Sénégalais qui s'est signalé par son activité avec et sans ballon.

Associé dans l'entrejeu à Marquinhos, en l'absence de Marco Verratti (suspendu), l'ancien Toffee n'a pas ménagé ses efforts, terminant la rencontre dans la peau du Parisien ayant fait le plus d'interceptions (2) et de passes dans le camp adverse (59). Ainsi, il n'a pas hésité à se projeter vers l'avant, laissant à son compère brésilien le soin de s'occuper des tâches défensives auxquelles il s'astreint habituellement.

Jusqu'à la 71e minute et l'entrée en jeu de Leandro Paredes, Thomas Tuchel a décidé de conserver la même doublette. Celle qui pourrait éventuellement débuter devant la défense le 11 mars prochain face à Dortmund. Une association encourageante, même si Marquinhos, qui a terminé le match en défense centrale, doit incontestablement retrouver des repères à un poste qu'il n'avait plus l'habitude d'occuper ces derniers matches.

Excepté les 15 premières minutes contre Bordeaux (4-3) dimanche dernier, il fallait remonter au 21 décembre et la victoire face à Amiens (4-1) pour trouver signe d'un Marquinhos titulaire au coeur du terrain. Mais, face au DFCO, le vice-capitaine parisien a quand même récupéré 11 ballons (record du match).

Des statistiques complémentaires à celles d'Idrissa Gueye, dont on attendait vivement le retour en forme. C'est peut-être chose faite.