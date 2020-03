"Di Maria ? J'ai l'espoir qu'il puisse jouer contre Lyon"

Les enseignements à 11 jours de PSG-BVB

Thomas Tuchel : "Ce n'est pas un signal pour Dortmund. C'est un signal pour aujourd'hui. On a laissé Marquinhos jouer au milieu, par exemple. Maintenant, on doit choisir un onze titulaire contre Lyon. Ce n'est qu'après qu'on décidera de la manière dont on joue face à Dortmund."

Des nouvelles de Di Maria

"Il n'est pas blessé, il s'est senti inconfortable. On a décidé de le sortir pour ne pas prendre de risque. J'ai l'espoir qu'il puisse peut-être jouer contre Lyon mercredi."

Un groupe ressoudé

"Le groupe veut absolument montrer qu'il peut bien faire contre Dortmund, qu'il est capable de faire ce pas en avant. Mon équipe a montré sa fiabilité avec beaucoup de victoires et de grandes performances. On ne peut pas perdre confiance en cette équipe et ce groupe. C'est le travail de chaque jour."

Le bon match de Gueye

"C'était un bon match de sa part, il aime faire des courses offensives. Il a réalisé une bonne prestation. C'est un gars qui donne toujours de l'énergie, qui est toujours prêt pour nous. Dans certains matches, il a fait les mêmes choses, mais c'était peut-être moins visible qu'aujourd'hui. Dans l'ensemble, c'était bien."