Le protocole d'avant et d'après match chamboulé en raison du coronavirus

Les habitudes vont être bousculées ce samedi au Parc des Princes en raison du coronavirus. Par mesure de précaution, le PSG, en accord avec la LFP et Dijon, son adversaire du jour (17h30), a pris la décision d'annuler la zone mixte d'après-match, privant ainsi les journalistes de tout contact direct avec les joueurs. "On réfléchit à une solution alernative", précise le club, qui indique que les conférences de presse sont maintenues.

Le protocole d'avant et d'après-match va être d'autant plus chamboulé que la cérémonie du tapis rouge à l'arrivée de joueurs a été annulée. Il n'y aura pas non plus d'escort-kids pour accompagner les vingt-deux acteurs sur le terrain. Et enfin, ces derniers ne pourront pas se serrer la main avant et après la rencontre. La même consigne a été donnée aux officiels, aux arbitres ainsi qu'aux deux coaches Thomas Tuchel et Stéphane Jobard.