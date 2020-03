Cavani, la porte s'ouvre à 11 jours de Dortmund

Et si Edinson Cavani débutait face à Dortmund le 11 mars prochain ? Improbable il y a quelques semaines, ce scénario n'aurait rien de surprenant aujourd'hui au vu de l'état de forme de l'Uruguayen, buteur pour la 200e fois avec le PSG contre Bordeaux (4-3), et des propos tenus par son coach vendredi en conférence de presse. "Avec les attaquants, c'est comme ça. Quand ils marquent et qu'ils sont décisifs, ils restent sur le terrain, c'est clair", a lâché Thomas Tuchel. Un discours qui sous-entend qu'il sera de nouveau titulaire face à Dijon, ce samedi au Parc des Princes (17h30). L'occasion pour le Matador de confirmer son regain de confiance, et de prendre un peu plus l'ascendant sur Mauro Icardi, remplaçant lors des deux dernières rencontres.

"On a changé parce qu'on a confiance en tous les joueurs. J'ai eu l'impression que c'était le moment pour Edi. Il a marqué, il a fait une passe décisive contre Bordeaux, il a eu beaucoup d'occasions", s'est empressé d'ajouter l'entraîneur, précisant qu'entre Cavani et Icardi, c'était "plus une question de qui peut rentrer et qui doit démarrer. Edi a regagné de la confiance, ce n'est pas le moment de stopper sa bonne dynamique", a-t-il dit.

Sauf improbable surprise, Thomas Tuchel devrait donc suivre la même logique qu'avec Mauro Icardi en première partie de saison, en optant pour une certaine continuité au mérite pour le poste d'avant-centre. Ce qui ne va pas arranger les affaires de l'Argentin, en panne sèche depuis plusieurs semaines, avec deux buts inscrits seulement depuis son triplé contre Saint-Etienne (6-1) le 8 janvier dernier. L'aubaine est belle, en revanche, pour Edinson Cavani, de retour dans le circuit après un mercato d'hiver agité. La meilleure recrue, peut-être, pour ce PSG à 11 jours de retrouver le BvB.