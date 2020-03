L’équipe probable du PSG avec Thiago Silva, Kurzawa et Cavani

Comme lundi , c’est sans Kylian Mbappé que le PSG s’est entraîné ce mardi matin au Centre Ooredoo, à la veille de recevoir Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des champions. À l’aller, les Parisiens se sont inclinés 2-1. Ils devront impérativement s’imposer - a minima - mercredi au Parc des Princes pour espérer se qualifier en quarts de finale.

Mbappé toujours absent à l'entrainement

Touché par une angine depuis le début de la semaine, Mbappé manquait donc à l’appel pour cette séance d’une heure qui a permis à Thomas Tuchel et son staff de travailler sur l’aspect tactique. Plusieurs ateliers ont été mis en place. L’un d’eux ayant pour but de bosser les phases offensives sur une défense à trois illustrée par des « plots ». Sûrement pour s’adapter au schéma préférentielle du BVB. Et une équipe semble se dégager pour débuter mercredi soir.

Si Kylian Mbappé venait à déclarer forfait, Pablo Sarabia semble ainsi tout choisi pour épauler Edinson Cavani à la pointe de l’attaque. C’est l’Espagnol, en tout cas, qui était une nouvelle fois associé au "Matador" lors des divers exercices conclus par une opposition sans gardien.

Le coach parisien a opté pour les mêmes associations qu’un jour plus tôt. Dans l’équipe qu’on pourrait appeler "des titulaires", en 4-4-2, on retrouvait Neymar et Angel Di Maria sur les ailes. Marquinhos était associé à Idrissa Gueye au cœur du jeu. Enfin, dans une défense à quatre, Thilo Kehrer était à droite, Layvin Kurzawa à gauche et la charnière centrale composée de Thiago Silva et Presnel Kimpembe.

Le capitaine parisien semble parfaitement remis de sa blessure à la cuisse droite. Il devrait être apte à jouer face aux Allemands. Enfin, pour Kylian Mbappé, le club reste confiant quant à sa participation au match de mercredi, même s’il convient de rester prudent si près du grand rendez-vous qui se jouera à huis clos.

Eric Maxim Choupo-Moting et Mitchel Bakker ont de leur côté fait quelques exercices de courses avant de toucher le ballon à part sur la deuxième partie de la séance.

L’équipe probable du PSG contre Dortmund :

Navas - Kehrer, T.Silva, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Gueye, Marquinhos, Neymar - Mbappé (ou Sarabia), Cavani