Emmanuel Petit met en garde le talentueux Kylian Mbappé

Il n'est âgé que de 21 ans, mais n'a plus besoin d'être présenté. Promis à un avenir doré, Kylian Mbappé est déjà considéré comme une star en puissance, lui qui fait déjà partie intégrante des meilleurs joueurs du monde.

Impressionnant de précocité, l'attaquant du Paris Saint-Germain est une personnalité qui divise. Si certains ne jurent que par ses exploits techniques, d'autres regrettent une attitude qu'ils jugent provocatrice. Emmanuel Petit, lui, est divisé.

En effet, le Champion du monde 1998 s'est exprimé au sujet du natif de Bondy. Selon lui, ce qu'il réalise est tout simplement incroyable. Toutefois, il devrait se méfier à ne pas franchir certaines limites à l'avenir, sous peine de s'exposer à des problèmes susceptibles de venir ternir son potentiel XXL.

"Malgré tout, il a tendance à m’agacer de plus en plus​"

"Mbappé a progressé en trois ans. Il est arrivé dans le milieu du foot avec un potentiel incroyable, c’était un diamant à polir. Il a eu un transfert exorbitant à assumer, dans un club peuplé de stars. Il a fallu qu’il assume tout ça sur le terrain, mais aussi en dehors. Dans ses stats, il a aussi progressé. Il a montré une grande maturité dans beaucoup de domaines", a d’abord encensé l'ancien d'Arsenal, désormais consultant pour 'RMC'.

"Malgré tout, il a tendance à m’agacer de plus en plus… Il force trop… Il veut forcer à la décision à chaque fois. Il est agaçant avec ses propres partenaires. On oublie qu’il est jeune. Il a déjà prouvé de grandes choses, mais on en demande toujours plus. Ce qu’il fait, c’est incroyable, il a un avenir brillant devant lui. Mais le fait de se mettre une pression, parce qu’il veut gagner un Ballon d’Or, c’est agaçant. Il doit faire attention avec son comportement. À trop se ‘Neymar-iser’, ça risque de se retourner contre lui…", a ensuite prévenu Emmanuel Petit.

Des conseils qui reviennent avec insistance ces derniers mois. C'est aussi cela, être une star.