En C1, Dante met "une pièce sur le PSG et le Bayern"

À partir du 12 août, le Paris Saint-Germain aura rendez-vous avec son destin au Portugal, où se tiendra le tant attendu Final 8 de la Ligue des Champions. Trois matchs à remporter pour devenir le second club français à soulever la coupe aux grandes oreilles : la Ville Lumière y croit, et Dante, le capitaine de Nice, également.

"Ça peut être la bonne année pour le PSG. Je mets une pièce sur Paris et le Bayern. La qualification face à Dortmund a montré les ressources de cette équipe. Emmenée par Neymar, elle a une belle carte à jouer", a réagi le capitaine niçois dans Le Parisien, avant de rendre un bel hommage à son compatriote.

Dante sur Neymar : "Il respire la joie"

"Neymar, il a franchi un cap. Avec les blessures à répétition, il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité et de caractère. Il a su faire son autocritique pour s'améliorer encore et penser collectif", a d’abord estimé Dante.

"Ça se sent aussi dans ses relations plus fluides avec ses équipiers. On a de lui une image tronquée. Ce garçon est extraordinaire, a rappelé l'ancien du Bayern dans le quotidien régional. Il aime profondément le jeu. Sur un terrain, il respire la joie." Et il en donne surtout aux supporters !